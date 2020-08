Aguerd passe de Dijon à Rennes

Après plusieurs jours de négociations avec les dirigeants du Dijon FCO, les Bretons ont trouvé un accord pour le transfert de Nayef Aguerd. Le Marocain a paraphé, ce vendredi, un contrat de quatre saisons avec le Stade Rennais. « C'est un profil que l'on avait identifié assez rapidement avec Julien Stéphan pour ce poste de défenseur central gauche, a indiqué le directeur sportif rennais, Florian Maurice, dans une déclaration au site du club. C'est une belle opportunité pour nous d'avoir ce joueur que nous allons continuer à développer, et qui sera opérationnel tout de suite.

« Franchir un palier à Rennes »

Après deux années passées au DFCO, le défenseur formé au sein du club marocain du FUS de Rabat a décidé de signer chez les Rouge et Noir. « Je suis très content de rejoindre le Stade Rennais F.C., a affirmé Nayef Aguerd. C’est le club qu’il me fallait pour franchir un palier. J’ai pu échanger avec Julien Stéphan avant mon arrivée, j’ai été séduit par le projet sportif. J’ai hâte de rencontrer le groupe, de pouvoir m’entraîner avec mes coéquipiers et bien sûr de découvrir la Ligue des Champions. »