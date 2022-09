Affaire Hamraoui : Diallo libérée

Un nouvel épisode est venu alimenter l'affaire Hamraoui ce mercredi. Placée en garde à vue, puis dans la foulée en détention provisoire ce vendredi, Aminata Diallo collectionne les preuves accablantes l'incriminant. Derrière les barreaux durant cinq nuits, l'ex-joueuse du PSG a toutefois connu une issue plus heureuse ce mercredi. D'après RMC Sport, le passage de la jeune femme de 27 ans devant le juge des libertés et de la détention a convaincu le magistrat de la libérer. Sous certaines conditions toutefois car elle demeure sous contrôle judiciaire.



Initialement soupçonnée d'avoir été complice de l'agression dont a été victime Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021, puis écartée de l'enquête, Aminata Diallo a finalement été accusée d' "association de malfaiteurs" et de "violences aggravées" en raison de nouveaux éléments recueillis par les services de police. Et de surcroit, tout porterait à croire qu'elle est le cerveau de cette histoire sordide. Coéquipière mais avant tout rivale de Kheira Hamraoui au poste de milieu de terrain au PSG et en équipe de France, Aminata Diallo aurait manigancé ce scénario pour atteindre ses objectifs personnels.