A Monaco, c'est Kevin Volland le leader maintenant

En novembre, Kevin Volland avait été impliqué sur six buts et s'était offert le luxe d'être un des finalistes au titre de joueur du mois. En janvier, il reste sur un match contre Angers où il a marqué une fois et délivré deux passes décisives (3-0). Avec cette quatrième apparition consécutive où il a trouvé le chemin des filets adverses, l'Allemand peut une nouvelle fois espérer s'inviter dans la course au trophée de joueur du mois. S'il ne l'emporte pas, l'attaquant peut déjà se satisfaire du statut de leader offensif de l'AS Monaco. Avec ses neufs buts, l'ancien du Bayer Leverkusen est le meilleur buteur de son équipe. Il a surtout parfaitement pris le relais pour faire oublier la période compliquée actuellement traversée par Wissam Ben Yedder. L'international français n'a plus marqué depuis plus d'un mois mais l'ASM continue de progresser au classement grâce aux exploits de son nouvel attaquant.

Kevin Volland a été décisif toutes les 82 minutes

L'association des deux attaquants à la pointe du 4-4-2 mis en place par Niko Kovac depuis la mi-novembre a porté ses fruits. Très complet, le joueur de 28 ans s'y est épanoui. En décrochant pour participer au jeu ou avec ses courses sans ballon, en pressant ou en temporisant, en marquant ou en faisant marquer : Kevin Volland est dans tous les bons coups. Dans le jeu en pivot, il est particulièrement redoutable avec ses déviations bien senties. Acheté pour 15 millions d'euros durant l'été, ses débuts en Ligue 1 avaient été critiqués. Malgré ses difficultés à être efficace, il a conservé la confiance de son entraîneur et sa place dans le onze. Désormais, le natif de Marktoberdorf a justifié l'entêtement de son entraîneur notamment quand il a été impliqué sur les trois buts qui ont offert la victoire au club de la Principauté face au PSG en octobre. Mieux physiquement, il est bien souvent le meilleur Monégasque dans le jeu. Impliqué sur 15 buts dans le championnat de France, Kevin Volland a été décisif toutes les 82 minutes. Il a surtout été impliqué dans 41% des buts de son équipe lors de la phase aller. Un rendement remarquable qui devrait lui permettre de postuler au titre de meilleur joueur du mois en janvier. Ou plus tard s'il continue sur sa lancée.