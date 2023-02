A Lens, Franck Haise évoque les blessures et les blessés

A Brest, ce dimanche en Ligue 1, Lens sera privé de plusieurs joueurs : sont en effet forfaits Alexis Claude-Maurice, opéré du ménisque, et qui en a pour deux à trois mois d'absence, Massadio Haïdara « out sur les trois matches qui viennent » après sa blessure à un mollet lors de la défaite contre Nice cette semaine (0-1), et Wesley Saïd, sur le carreau pour 6 à 8 semaines (latéral interne du genou). Si Abdul Samed Salis va revenir de blessure, l'entraîneur du RCL a fait le point sur son groupe, dans une période preneuse d'énergie, et coûteuse en hommes.

Franck Haise et les blessures de Lens

« On a eu la chance d'avoir très peu de blessures ces derniers mois, en dehors des deux graves (Farinez et Cabot). Pas de problèmes musculaires ou très peu. Wesley s'est fait une grosse entorse sur une faute non sifflée en début de seconde période. Ça fait plusieurs fois cette saison qu'on a des blessures importantes sur des fautes non sifflées. J'ai d'ailleurs dit à l'arbitre que j'étais surpris qu'il n'y ait pas faute et je suis encore plus étonné maintenant qu'on sait qu'il y a une grosse entorse. On a repris après la coupure en ayant des séries de matches, deux en quatre jours à la reprise, ensuite trois en une semaine... On a pu voir sur le dernier week-end de Ligue 1 qu'il y a eu 7 joueurs blessés en première période. Quand les matches viennent à se rapprocher, les risques augmentent, même si l'on met des protocoles de récup de plus en plus importants. »