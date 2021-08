3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1 : Comment va jouer le PSG avec Messi ?

En 3-5-2, une solidité défensive assurée

Le recrutement estival, avant même l’arrivée de Lionel Messi, semblait présager d’un changement tactique d’envergure dans les rangs du club parisien. Une fois Sergio Ramos opérationnel, Mauricio Pochettino pourra renforcer sa défense et mettre l’Espagnol aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi, dans un rôle de piston où il a fait fureur la saison passée à l’Inter et celle d’avant à Dortmund, semble être la solution idoine pour animer le flanc droit du PSG, tout comme Juan Bernat à gauche. Au milieu de terrain, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou Idrissa Gueye se disputeront les deux places de titulaires, derrière un Neymar en position de meneur de jeu en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

En 4-3-3, la sécurité dans l’entrejeu

Plus conservatrice, le dispositif en 4-3-3 permettrait à Mauricio Pochettino de mieux occuper l’espace au milieu de terrain. En défense, il faudra sûrement faire un choix entre Ramos ou Kimpembe pour le technicien argentin. Au contraire, dans le cœur du jeu, une place de plus ne sera pas de trop pour couvrir les replis défensifs parfois approximatifs du trio Messi-Neymar-Mbappé. Difficile de savoir qui animera la pointe de l’attaque, puisque Kylian Mbappé aime s’excentrer pour toucher des ballons et que Lionel Messi redescend naturellement pour guider le jeu. Un rôle dévolu à Neymar ces dernières années au PSG. L’entente naturelle entre les deux hommes, née du temps de leur association au Barça, facilitera à n’en pas douter l’intégration de la Pulga dans le collectif parisien.

En 4-2-3-1, une place pour Di Maria

Si la MNM agite l’espace médiatique, un autre homme compte bien garder son statut de titulaire au Paris Saint-Germain : Angel Di Maria. L’Argentin, s’il sort d’une saison moins flamboyante que les précédentes, n’en reste pas moins une valeur sûre du PSG et un homme souvent décisif sur le terrain. Avec ce système tactique, l’ancien du Real Madrid sera appelé à animer le couloir droit. Lionel Messi, en position de numéro 10, jouera derrière Kylian Mbappé. Enfin, Neymar s’exilera sur le flanc gauche, un poste qu’il a souvent occupé tant à Paris qu’au FC Barcelone. Comme avec le 3-5-2, seul deux joueurs seront présents dans l’entrejeu avec ce dispositif. En défense en revanche, Mauricio Pochettino alignera un défenseur axial de moins. Cette ultime formule est certainement la plus offensive des trois et pourrait être réservée à la Ligue 1. Un peu moins aux matchs couperets de Ligue des Champions.