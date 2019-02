Adil Rami révélait avoir vécu avec soulagement sa récente blessure, après un été intense de champion du monde. "Depuis la Coupe du monde, je galère. Je galère mentalement et physiquement. A un moment donné, on reste des humains, on a besoin d'air, de souffler. […] J'estime que je n'ai pas eu assez de vacances. Je n'ai pas eu le temps de me vider la tête et mon mental a lâché. Il me fallait juste du repos. […] J’ai eu un burn out, oui, c’est exactement ça. J'ai essayé de trouver des solutions, j'ai même eu un coach mental au téléphone…"

Ces propos, Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OM, en a naturellement eu vent. Aussi a-t-il pu se prononcer sur cette sortie médiatique de son défenseur. "D’abord, Adil n’a pas utilisé le terme de burn out, ça lui a été soufflé… et je crois qu’il faut avoir du respect pour ce mot, même si c’est un mot anglais, car il y a des gens qui en souffrent, ça peut même aller très très loin", dixit le technicien phocéen, estimant son joueur "très loin de ça".

"Quand on n’est pas bien, il faut savoir le dire !" Rudi Garcia

Et Rudi Garcia d’enfoncer le clou, en reprochant ouvertement à son joueur de ne pas avoir tiré la sonnette d’alarme plus tôt. "Quand il est à 100%, Adil est un joueur très important pour nous. Il l’a montré la saison dernière où il a été la pierre angulaire de la défense sur les 62 matches à peu près qu’il a eu à disputer. Après, quand on ne se sent pas bien, la logique voudrait qu’on le dise et qu’on ne joue pas ! C’est ce qu’il aurait dû faire quand il n’était pas bien. Ce qui est sûr c’est qu’il travaille. Se taire et travailler, c’est une bonne méthode aussi… Quand on n’est pas bien, il faut savoir le dire !"

