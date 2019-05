Après les finalistes pour les trophées de meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur gardien et meilleur entraîneur de Ligue 1, l’UNFP a dévoilé les cinq joueurs en course pour la distinction du plus beau but de la saison. Le public est appelé à voter sur le site des Trophées UNFP jusqu’à la cérémonie programmée dimanche (diffusée sur beIN SPORTS).

Il est possible de choisir entre la superbe volée de Loïc Rémy le week-end dernier, lors de Lille-Bordeaux, le missile de l’Amiénois Juan Otero contre Nantes, la reprise acrobatique de Max-Alain Gradel pour le TFC ainsi que deux inspirations géniales des Nîmois Téji Savanier et Antonin Bobichon.

⚽️ Inspirations géniales, frappes surpuissantes, reprises acrobatiques … les joueurs nous ont régalés cette saison.

Maintenant c’est à vous de voter pour le plus beau but de la saison de @Ligue1Conforama https://t.co/7j58y5maif#TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/ElV970UL3T — UNFP (@UNFP) May 14, 2019

Les observateurs de la Ligue 1 ont plutôt plébiscité des frappes lointaines ces dernières années, comme Malcom (Bordeaux) il y a un an, ou encore Memphis Depay (OL), Pierrick Capelle (Angers) et Julian Palmieri (Bastia) lors des trois précédents exercices. Comme quoi, les stars du championnat hexagonal ne sont pas toujours mises en avant pour ce trophée UNFP décerné par le public.