Au lendemain de la 38e et dernière journée de Ligue 1, qui a vu le PSG s’incliner à Reims (3-1), le club de la Capitale a officialisé samedi la prolongation de contrat de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand (45 ans), qui était jusque-là lié aux champions de France jusqu’en 2020, s’est engagé pour une saison supplémentaire.



Communiqué du PSG :



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thomas Tuchel d’une saison supplémentaire. L’entraîneur allemand est désormais lié jusqu’au 30 juin 2021 avec le club de la capitale.



Âgé de 45 ans, Thomas Tuchel est arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2018. Dès ses débuts à la tête de l’effectif parisien, le natif de Krumbach, en Bavière, a suscité une très forte adhésion des joueurs, du staff et de l’ensemble des composantes du Club autour de sa vision moderne du football et son sens des relations humaines.



Après avoir remporté le Trophée des champions 2018, à Shenzhen (Chine), Thomas Tuchel a porté les Rouge et Bleu jusqu’à leur 8e titre de champion de France, le 39e trophée conquis par le Club depuis sa création, en 1970.



Les membres du staff arrivés l’an passé au Paris Saint-Germain aux côtés de Thomas Tuchel ont également prolongé leur contrat d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2021.



« Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain, a réagi Thomas Tuchel après la signature de son contrat. Merci au Président et à l’ensemble du Club pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi qu’à mon staff. Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous. Je suis également très touché par les marques de soutien des supporters. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour notre Club. »



« Toute la famille du Paris Saint-Germain se réjouit aujourd’hui de voir Thomas Tuchel prolonger son contrat, a souligné Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du Club. Nos supporters ont immédiatement adopté cet entraîneur qui se montre toujours très soucieux de partager ses analyses et ses émotions avec le plus grand nombre. Thomas est un immense passionné de football, un entraîneur à la fois très exigeant et à l’écoute des autres. Thomas possède une expertise du jeu ainsi que de très grands talents de manager et nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer durablement sur ses qualités. »