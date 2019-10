Deux petites entrées en jeu, et voilà Kylian Mbappé déjà de retour à l'infirmerie. Après avoir joué deux fois trente minutes en quelques jours, à Bordeaux puis à Galatasaray, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne sera pas disponible pour le match au sommet de la 9e journée de Ligue 1, entre le leader du championnat et son inattendu dauphin, Angers. C'est toujours la cuisse gauche qui tracasse Mbappé, celle qui lui avait valu un mois d'absence depuis la fin août. Mais pour autant, Thomas Tuchel ne veut pas parler de rechute pour son n°7. "Il ne s'est pas re-blessé, il n'est pas vraiment blessé", a indiqué le technicien allemand en conférence de presse, ce vendredi.

"Il a une réaction entre la cicatrice de sa blessure et le nerf, qui sont très proches. Il se sent inconfortable, il a besoin de traitement", a expliqué Tuchel, qui ne craint pas que d'éventuels soucis musculaires à répétition puissent contrarier son explosif attaquant. "Tout le monde m’a dit qu’avec un traitement de quelques jours, ce sera comme avant Bordeaux et Galatasaray, où il était totalement prêt. Il a montré à Bordeaux qu’il était capable de faire beaucoup de sprints", a ajouté l'ancien coach de Dortmund. Tuchel aimerait sans doute que Mbappé se repose dans les prochaines semaines, mais pour le moment il n'a pas pris contact avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. "C’est un problème entre le club et la Fédération, a expliqué "TT." Je n'ai parlé avec Didier jusqu'à aujourd'hui, car les informations pour Kylian sont les informations du jour."

Deschamps : "Le plus dur est derrière Mbappé"

En attendant, Tuchel suit également avec attention l'évolution de la blessure à la hanche d'Edinson Cavani, qui n'a plus joué depuis le 25 août, et pour lequel une décision sera prise après l'entraînement de ce vendredi. "Il s'était entraîné avant Bordeaux, il n'avait pas de douleur, mais il m'a dit qu'il ne se sentait pas confortable à 100%, seulement 90%, résume Tuchel. C'est la même chose pour demain (samedi). Il n'a pas de douleur, mais il ne se sent pas libre pour autant. On va voir si on prend un risque, ou si on attend 10 jours de plus avec la trêve internationale."

Avec Mbappé sur le flanc, et sans doute Cavani aussi, Tuchel pourrait être tenté d'offrir une deuxième titularisation consécutive à Mauro Icardi. L'attaquant argentin a inscrit son premier but avec le PSG mardi soir, à Galatasaray, et si on le voit encore assez peu participer au jeu collectif, ce n'est pas un problème pour son entraîneur, qui lui demande de jouer en véritable avant-centre. "Mauro peut nous aider quand il décroche, mais il aime être présent dans les derniers mètres. Il lui faut encore un peu de temps pour parfaire son adaptation. Il a joué contre le Real et Galatasaray sans s'être pratiquement entraîné." Entre la gestion des recrues et celles de blessés, Tuchel ne manque pas de travail en ce moment.