Perdre dès sa première saison au club les deux coupes nationales, dont le PSG faisait sa chasse gardée depuis quatre saisons, avait déjà marqué au fer rouge le début de carrière de Thomas Tuchel à Paris. Sans que cela n’empêche ses dirigeants de prolonger leur technicien jusqu’en 2021. Mais débuter sa seconde saison sur le banc parisien par la perte du Trophée des champions, dont Marco Verratti et ses coéquipiers étaient les tenants depuis six saisons, aurait à coup sûr plombé d’entrée la reconquête espérée du coach allemand et de ses hommes.

Celle d’un PSG qui, pour ce 24e Trophée des champions, doit se passer de Neymar, suspendu (tout comme Draxler et Kimpembe, forfait), mais aligne en revanche ses recrues Diallo, Herrera et Sarabia dès le coup d’envoi, en même temps que Marquinhos, titulaire et capitaine, malgré le retour du Brésilien et des Sud-Américains seulement mercredi. Des Parisiens les premiers en action à l’heure des retrouvailles avec un Stade Rennais, privés à l’inverse de sept des joueurs sacrés le 27 avril dernier, en finale de la Coupe de France face aux Parisiens. Un coup de tête de Thilo Kehrer qui s’écrase sur la barre de Thomas Koubek (12e), mais suivi par l’ouverture du score bretonne sur un renversement de jeu de Clément Grenier et un centre de Benjamin Bourigeaud, sur lequel Adrien Hunou, en position de hors-jeu, vient couper la trajectoire du ballon et trompe Alphonse Areola, battu (0-1, 13e).

Mbappé MVP

Un but, il faut bien le dire, totalement contre le cours du jeu, puisque, sous l’impulsion notamment de Pablo Sarabia et Ander Herrera, le PSG va dominer le reste de cette première période : 12 frappes, contre une seule pour les Rennais, dont cette tentative de Kylian Mbappé, sur un caviar délivré à 40m par Marco Verratti, mais sur lequel le champion du monde se trompe dans la finition (40e). Cavani, qui vit un calvaire dans son rôle ingrat de pointe, n’est pas loin de profiter de la passe en retrait mal assurée de Bourigeaud (44e).

La défense rennaise à trois, jusqu’à présent parfaite, est à n’en pas douter la clé de cette seconde période. Et avec la capacité du trio Da Silva-Morel-Gélin à continuer de contenir Mbappé et les siens. Sauf qu’à l’approche de l’heure de jeu, l’édifice rouge et noir craque sur le mouvement impeccable initié par Marquinhos avec l’ouverture pour Sarabia et la remise au cordeau de l’Espagnol pour « Kiki », auteur de son quatrième but de l’été (1-1, 57e).

Rennes, qui n’a débarqué en Chine qu’il y a deux jours, est dès lors en apnée dans la moiteur de Shenzhen et concède occasion sur occasion à Sarabia (60e), Mbappé (61e), Di Maria (68e) et Diallo (69e). Jusqu’à la friandise, appréciée par Neymar en tribunes, qu’Angel Di Maria, entré en jeu, délivre sur ce coup-franc au-delà des 20m, qui trompe Koubek (2-1, 73e). Et rassure pour de bon Paris qui, malgré une ultime poussée rennaise pas loin de profiter des errements de fin de match côté parisien, évite d’offrir à son adversaire un statut de nouvelle bête noire sur la scène nationale, mais aussi un couac très gênant.