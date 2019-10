La rivalité entre l’OM et le PSG, André Villas-Boas s’en moque. L’entraîneur portugais n’est pas à Marseille depuis longtemps, mais il connaît déjà très bien la réalité des chiffres. Cela fait maintenant huit ans que les Olympiens n’ont plus battu les Parisiens et, à deux jours du Classique entre les deux clubs, dimanche soir au Parc des Princes (21h) en clôture de la 11e journée de Ligue 1, il ne voit a priori pas beaucoup de raisons que ça change.

"Quand on regarde depuis dix ans, il y a eu 23 matches et 17 défaites (des Phocéens, ndlr), rappelle-t-il ainsi. Ça ne veut pas dire qu’on ne va pas là-bas pour jouer, parce qu’on a plus à gagner qu’à perdre et que c’est un Classico. Mais depuis dix ans, il y a également un milliard d’euros d’investissement d’écart entre les deux clubs. Historiquement, ça reste un match à part. Mais la réalité, c’est qu’il y a une différence abyssale entre les deux équipes."

"Je suis juste réaliste"

Pour lui, comme il l’avait dit le week-end dernier après la victoire contre Strasbourg (2-0), le plus important n’est pas ce choc mais les deux rencontres suivantes, face à Lille et Lyon. "Ce sont des matches plus importants pour nous, contre des adversaires directs, explique-t-il. On ne va pas à Paris pour participer à la fête. On va essayer de gagner, bien évidemment. On respecte le club, le logo, et on a des joueurs de qualité. Mais il y a ces statistiques…"

Des propos qui, avant d’affronter l’ennemi juré francilien, vont encore irriter les supporters de l’OM. Sur les réseaux sociaux, ces derniers avaient déjà manifesté leur incompréhension lorsque le technicien olympien avait déclaré, dimanche, que cette affiche face au PSG ne comptait pas. Mais "AVB" assume. "Je suis juste réaliste", affirme-t-il, ajoutant que pour lui, le plus important face au PSG sera "de ne pas avoir de suspendus et de blessés." Ambitieux...



Villas-Boas : "On a mis en place une stratégie"