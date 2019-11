A la mi-septembre, avant la première trêve internationale de l'exercice 2018-2019, la saison de l'Olympique de Marseille semblait s'inscrire sous des auspices encourageants. Six semaines plus tard, la donne est bien différente sur le Vieux-Port. En douze rencontres disputées toutes compétitions confondues, les Phocéens ne sont parvenus à glaner que quatre victoires, et ont trouvé le moyen de se faire sortir dès leur entrée en lice en Coupe de la Ligue, mercredi à Monaco (2-1). Inévitablement, les critiques commencent à peser sur André Villas-Boas d'une part, mais aussi et surtout sur les joueurs.

Car outre les résultats, c'est bien l'attitude de Dimitri Payet et consorts qui commence à agacer sérieusement les supporters marseillais. Le problème, déjà existant la saison passée sous les ordres de Rudi Garcia, est donc toujours d'actualité sous la tutelle du technicien portugais. "Les mecs sont les mêmes que ceux de la finale de Ligue Europa et il n'y avait pas de problème avec leurs personnalités", a pourtant pris soin de noter l'ancien manager de Chelsea ou Tottenham ce vendredi, face à la presse, à la veille de la réception du Losc de Christophe Galtier au Vélodrome, pour le compte de la 12e journée du championnat. C'est la mission d'André Villas-Boas désormais, de trouver les solutions que Rudi Garcia cherche encore... "Elles sont dans l'équipe, assure-t-il. On doit entrer dans les matchs avec plus d'intensité. A Paris et Monaco on a pris des buts sur des erreurs infantiles".

"Oui, ça gueule dans le vestiaire, parce qu'en jouant qu'une mi-temps par match, on va galérer et on ne gagnera pas. On ne peut pas continuer comme ça...", a renchéri Morgan Sanson. Des mots, toujours des mots, qui n'ont que trop rarement été suivis d'actes à Marseille ces derniers mois. Et ce début du mois de novembre pourrait bien donner le ton de la suite de la saison, avec le match contre les Dogues donc, puis la venue de l'OL huit jours plus tard du côté du Boulevard Michelet. "Ce sont deux matchs qui peuvent nous donner un bol d'air", explique l'ex-Montpelliérain. Ou enfoncer un peu plus des Ciel et Blanc en perte totale de confiance... "Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne prend pas. Je ne vois pas ce qu'on peut améliorer parce qu'on bosse bien aux entraînements", conclut Sanson. Et c'est peut-être ça le plus alarmant.



Villas-Boas : "Payet cherche à retrouver du rythme"