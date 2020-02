Opéré de la cheville droite le 13 septembre dernier, Florian Thauvin arrive au bout du tunnel. L’ailier de l’Olympique de Marseille a en effet repris l’entraînement avec son club mardi, six mois après. Le champion du monde avait repris la course sur tapis au mois de janvier et a pu, un peu plus d’un mois plus tard, retoucher le ballon. Le joueur de 27 ans, dont l’état de la cheville avait fait l’objet d’informations contraires, n’a pris part qu’à une seule rencontre depuis le début de saison. Il avait dû se contenter de dix petites minutes de jeu contre l’AS Saint-Etienne, le 1er septembre dernier. Une fois de retour, l’ancien de Newcastle apporter au club phocéen une profondeur qui lui manque cette saison. Mais qui n’empêche pas l’équipe d’André Villas-Boas de foncer vers une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.