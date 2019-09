Buteur pour la deuxième fois de suite samedi contre Lille (1-1), Kasper Dolberg a réussi son adaptation en Ligue 1 avec l'OGC Nice. Malgré l'épisode très médiatisé du vol de sa montre et une saison dernière discrète, le Danois est dans le coup et satisfait déjà son entraîneur Patrick Vieira. Le champion du monde 98 a encensé l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam. "Marquer c'est son rôle, c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai que sur son contrôle et comme il finit l'action, on voit que c'est un grand joueur et un vrai buteur. Il n'est pas encore à 100% mais il a montré de bonnes choses", a salué le coach azuréen dans des propos relayés par L'Equipe. Dolberg, 21 ans, avait été recruté contre 20 millions d'euros l'été dernier.