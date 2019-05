Rudi Garcia a donc tenu vendredi sa toute dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, s'en allant sur un succès face à Montpellier au Vélodrome (1-0). Il a insisté sur le caractère exceptionnel de ses dirigeants: "Priez pour que Frank McCourt reste longtemps, sinon je ne sais pas où en serait l'OM." Jacques-Henri Eyraud a aussi eu droit à son moment de gloire.

"Il est un peu trop au-dessus de la mêlée pour être apprécié à sa juste valeur." Rudi Garcia a tenu à partir sur une petite note d'émotion, ayant notamment un petit mot personnel pour plusieurs journalistes: "C'est une belle fin, c'est ce qui compte. Je suis toujours positif, donc je suis très content de mes 32 mois passés à Marseille. Je garderai surtout de belles rencontres."

L'ancien coach de la Roma se remémore "une saison dernière assez incroyable, avec la finale de Coupe d'Europe". "Et 77 points, ce n'est pas tous les ans, même si ça ne nous a pas permis de nous qualifier pour la Ligue des Champions... Pour cette saison, je suis le premier responsable, on n'a pas été à la hauteur. Mais on gardera cette bonne note de fin comme souvenir principal."