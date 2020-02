Le PSG a laminé Montpellier ce samedi en Ligue 1, mais ce remarquable festival offensif risque bien de passer au second plan au vu de la scène qui s’est produite à la 68eme minute de la partie. C’est le moment qui a été choisi par Thomas Tuchel pour sortir Kylian Mbappé et lancer Mauro Icardi à sa place. Le natif de Bondy n’a pas apprécié, et le technicien allemand a été lui-même froissé par la bouderie de son joueur vedette.

Mbappé n’a pas digéré sa sortie



En quittant l’aire du jeu, Mbappé a fait clairement part de son mécontentement, en râlant et en gesticulant en direction du staff. Tuchel lui a alors obstrué le chemin du banc, avant de l’immobiliser et lui glisser quelques mots. L’international français ne s’est pas laissé faire pour autant, en cherchant à éviter son entraineur. Les deux hommes ont ensuite connu une brève explication de texte, prenant soin par ailleurs de mettre leurs mains devant leurs bouches pour ne pas que leurs paroles soient déchiffrées.



Après ce bref et houleux échange, Mbappé a pris place sur le banc, où on l’a vu faire la tête devant les dernières minutes de la partie. L’ancien monégasque n’a même pas pris le soin d’enfiler un survêtement pour éviter le coup de froid. Malgré une prestation séduisante, marquée notamment par un but, il semblait avoir en travers de la gorge sa sortie prématurée, voire le rappel à l’ordre de son entraineur. L’épisode va certainement faire couler beaucoup d’encre après la partie, et il n’est pas impossible que Leonardo joue les pompiers afin d’éteindre toute polémique intempestive.