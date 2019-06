"On est passé par un trou de souris." Les mots d'Antoine Kombouaré, appelé à la rescousse à la tête d'un DFCO malade fin décembre 2018, résument bien le miracle dijonnais. Le club bourguignon a fini par se maintenir en Ligue 1 après une fin de championnat épique et un barrage gagné face à la marée lensoise. Les partenaires de Florent Balmont, qui avaient ramené un nul du stade Bollaert à l'aller (1-1), ont terminé le travail à la maison, non sans quelques frayeurs, ce dimanche soir à Gaston-Gérard (3-1).

Virtuellement qualifié au coup d'envoi, Dijon a d'abord procédé par contres. C'est ainsi que Naïm Sliti a ouvert la marque du pied droit (28e). Sous pression, les Sang et Or ont réagi par la tête de Jean-Kévin Duverne sur un coup de pied arrêté (39e), égalisant sur l'ensemble des deux matches. Mais Jérémy Vachoux, portier lensois titulaire avec la suspension de Jean-Louis Leca, a craqué au pire moment. Sory Kaba a subtilisé le ballon au gardien adverse pour servir Wesley Saïd, finisseur dans le but vide (70e). Vachoux fautif encore sur le dernier but de Sliti où le dernier rempart est venu percuter... son partenaire Steven Fortès dans le temps additionnel (90e+1). Le défenseur est resté de longues minutes au sol avant d'être évacué, le nez en sang. Un bien difficile retour sur terre pour ce Racing...

"C'est un immense bonheur, s'est enthousiasmé le président Delcourt au micro de Canal+. On revient de nulle part dans une saison plus que mitigée. Je suis tellement heureux pour notre public, pour Dijon, pour notre ville ! Tout le monde voulait voir Lens monter mais on a prouvé qu'on était des guerriers en se battant." Des valeurs de combat apportées par l'entraîneur expérimenté qui a succédé à un Olivier Dall'Oglio qui avait posé des bases de jeu. Suffisant pour se maintenir en Ligue 1 alors que même la place de barragiste paraissait inaccessible à ce DFCO à une journée de la fin du championnat. Une vraie prouesse.