Vu d'Angers, l'OL va concurrencer le PSG 

"C'est un cauchemar ce soir (vendredi, ndlr). On a fait trop d'erreurs sur le plan individuel. On savait qu'ils mettaient beaucoup d'intensité en début de match. On est complètement passé à travers ce soir. Il faut se racheter samedi prochain devant nos supporters". Atomisé 6-0 par Lyon vendredi soir, en ouverture de la 2e levée de L1, Vincent Manceau n’a pu que constater les dégâts au micro de Canal+ à l'issue des 90 minutes. Ce calvaire angevin valide surtout la métamorphose initiée par l'OL durant la trêve estivale, avec la prise de distance de Jean-Michel Aulas et la mise en place du duo auriverde Juninho-Sylvinho. Le tout accompagné d'une grosse activité au mercato.

Il faut dire qu’avec 9 buts inscrits, aucun concédé et 2 victoires en 2 matches, le début de saison est canon à Lyon. Ce qui laisse présager une belle bataille avec le PSG. "J’avais déjà vu leur match contre Monaco. Ils n’ont changé que trois joueurs dans leur équipe, mais c’est surtout l’état d’esprit qui a changé. Lorsque vous avez du talent et que vous vous mettez à travailler pour le collectif, alors vous devenez une très belle équipe. C’est ce qu’on a vu", a ainsi confié Stéphane Moulin après le match en zone mixte, et de poursuivre: "J’ai rarement vu les Lyonnais en déséquilibre, cela veut dire que tout le monde travail. Les trois attaquants (Depay, Dembélé et Traoré, ndlr) qui étaient là l’année dernière n’étaient pas impliqués de la même manière, mais cette année, ils le sont. Et cela ne les empêche pas de marquer, d’être dangereux et brillant. Ça amène une sacrée solidité à ce collectif. Je pense qu’ils vont être une belle concurrence pour les Parisiens cette année."

Un collectif bien huilé, un bloc compact, des transitions rapides et une efficacité redoutable. Il est vrai que cet OL a impressionné face au SCO. De quoi lui coller inéluctablement l’étiquette de concurrent n°1 du Paris Saint-Germain cette saison sur la scène nationale. "Ce qui est certain, c’est que face à nous il y avait de la qualité et quand il y a de la qualité, ça ne pardonne pas. Il y a eu sept occasions, six buts: bravo l’OL. Je leur souhaite un bon championnat d’Europe (Ligue des champions, ndlr). Déjà parce qu’ils représentent tous les clubs français et je pense aussi que cette année, il y a un rival sérieux pour le haut du championnat", s’est félicité Saïd Chabane, le président angevin. Pour rappel, le dernier titre de champion de France des Gones remonte à 2008.