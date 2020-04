Un trophée pour honorer Pape Diouf

A l'annonce du décès de Pape Diouf, les hommages se sont succédé. Près d'une semaine plus tard, une nouvelle annonce vient souligner le poids de l'ancien président de l'OM dans l'histoire du football africain. Les organisateurs de la Nuit du Football Africain ont décidé de créer un trophée en mémoire du Sénégalais. Dès le 9 mai prochain et la septième édition de ce rendez-vous important à l'échelle continentale, une personne qui aura marqué l'histoire du football africain par une performance particulière se verra remettre le trophée Pape Diouf. Un bel hommage pour l'ancien journaliste, agent et dirigeant.







Célébré à Marseille, le natif de Dakar a également été honoré dans son pays natal, là où il est décédé du coronavirus mardi dernier. Il était très impliqué dans le développement du football africain et avait le statut de membre d'honneur du comité d'organisation de la Nuit du Football Africain. Ce nouvel hommage permet de célébrer son héritage.