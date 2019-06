Un retour à Nice "difficile à promettre" pour Lloris

Né et formé à Nice, Hugo Lloris s’y est révélé entre 2005 et 2008, avant d’évoluer quatre ans à Lyon et de rejoindre Tottenham en 2012. Le Gym garde donc une place à part dans le cœur du portier international tricolore, mais pas forcément au point d’y revenir un jour.

Le quotidien régional Nice-Matin, dans un entretien publié ce dimanche, a demandé à l’enfant du pays si un retour au bercail était envisageable ? "Vivre à Nice, certainement (rires). Rejouer au club, c’est difficile de promettre des choses", répond l’intéressé.

Et d’ajouter: "Je reste supporter de l’OGC Nice, mais j’ai mes projets de carrière et je suis sous contrat à Tottenham, où j’espère que l’on va connaître la réussite. La question pourra peut-être se poser plus tard, mais pas aujourd’hui."