Un PSG décimé à Lyon

A ce rythme, on pourra bientôt composer un onze du PSG très compétitif en prenant tous les joueurs qui sont actuellement à l'infirmerie. C'est à une véritable hécatombe à laquelle le club de la capitale doit actuellement faire face, et le pire, c'est que la situation ne s'arrange pas. Après avoir perdu Kylian Mbappé et Edinson Cavani dans le même match, fin août, contre Toulouse (4-0), Thomas Tuchel espérait récupérer ses deux attaquants pour le choc face à Lyon, au Groupama Stadium, dimanche. Il n'en sera rien, et le technicien allemand devra même se passer également de deux joueurs qui étaient titulaires contre le Real Madrid (3-0), mercredi soir, Pablo Sarabia et Mauro Icardi.

"Sarabia, c'est de la malchance, il a pris un coup, a expliqué Tuchel ce samedi en conférence de presse. Pour Icardi, on a pris beaucoup de risques en le faisant débuter contre le Real Madrid. Le problème, c'est que chaque blessure a une conséquence pour un autre joueur." Le coach parisien est obligé de précipiter le retour de certains de ses joueurs, en urgence, pour pallier le forfait d'un autre élément de son groupe. A ce titre, Tuchel va prendre toutes les précautions du monde avec Mbappé, qui a repris l'entraînement en fin de semaine après sa blessure à la cuisse, mais qui n'ira pas donc pas à Lyon dimanche. Ce serait "trop risqué", confirme son entraîneur.

L'important pour le PSG, qui voit plus loin que ce mois de septembre, c'est d'éviter que les blessés du moment deviennent des absents de longue date, comme Thilo Kehrer et Julian Draxler (Colin Dagba s'ajoute à la liste des absents). Les deux Allemands, touchés à la voûte plantaire, "ont une blessure très rare dans le football", déplore Tuchel, qui "n'a jamais vu ça." A Lyon, l'ancien coach de Dortmund devra sans doute s'appuyer sur Angel Di Maria, brillant contre le Real mercredi, et peut-être Eric Choupo-Moting. Et il y aura bien sûr Neymar, suspendu cette semaine en C1, et qui sera bien là, une semaine après son but décisif contre Strasbourg (1-0) au Parc.