Un OM en mal d'alternatives

De leur point de vue, les Marseillais ont perdu deux unités au Vélodrome samedi, tenus en échec par les Montpelliérains dans le cadre de la 6e levée de Ligue 1. Et plus encore. Sorti sur blessure dès les premières minutes de la rencontre, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, si précieux depuis le début de la saison, souffre d’une "fracture non déplacée du péroné", avec une indisponibilité présumée de cinq semaines. Et pour ne rien arranger, son pendant défensif en charnière centrale, Boubacar Kamara, a vu rouge en fin de partie.

Déjà suspendu pour le match à venir contre Dijon, mardi, après une accumulation de cartons jaunes, ce dernier risque de prendre deux matches de plus de suspension pour avoir pris part, selon l’arbitre, à une échauffourée née d’un accrochage entre Nemanja Radonjic et Jordan Ferri en fin de rencontre. Quant à Dimitri Payet, expulsé lui aussi dans le temps additionnel, c’est une sanction plus lourde encore qu’il encourt pour ses mots envers M. Delerue. Et autant de maux de tête en perspective pour André Villas-Boas.

Sakai dans l’axe ?

"Entre les cartons et les blessures, oui, on se rend compte que l’effectif est un peu juste en quantité", soufflait Steve Mandanda samedi soir dans les coulisses du stade. Le coach lusitanien de l’OM ne disait évidemment pas autre chose, regrettant même ouvertement le départ d’un Luiz Gustavo "qui (nous) manque". Si des solutions peuvent être trouvées a priori pour pallier l’absence de Payet - avec le polyvalent Valentin Rongier notamment – l’ancien stratège de Porto n’a que peu d’alternatives défensives pour donner le change dans les semaines qui s’annoncent.

D’ici à la prochaine trêve internationale, dans trois semaines, André Villas-Boas risque de devoir composer sans son axe défensif type: Alvaro-Kamara. Avec le seul Duje Caleta-Car pour évidence à ce poste. "Il va falloir donner la chance à d'autres joueurs, des jeunes vont peut-être en profiter aussi", souligne Valère Germain. Une option "jeune" incarnée notamment par Lucas Perrin, que ne retient pas forcément l’entraîneur phocéen: "On va voir, on va en parler. Il y a Sakai qui sera peut-être de retour, ça peut être l'option numéro un. Pour Lucas Perrin, jouer un premier match avec Marseille c'est toujours difficile..."

Reste la possibilité Kevin Strootman, qui à l’image de Luiz Gustavo lors des saisons précédentes pourrait descendre d’un cran sur l’échiquier. Avec un enthousiasme limité… "Ça, je ne sais pas, il faudrait en parler avec le coach. J'ai peut-être joué un match ou deux à ce poste. Mais on a d'autres joueurs qui peuvent évoluer en défense. Perrin peut jouer, Duje est bien rentré aujourd'hui, Hiroki va s'entraîner demain avec nous. Donc on a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer à ce poste", estime le Batave. Enfin un élément pourrait profiter de ce concours de circonstances pour revenir en grâce au sein de l’effectif olympien: Grégory Sertic. Nul pourtant n’évoquait cette hypothèse samedi soir au Vélodrome.