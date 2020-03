Un maillot similaire à celui du FC Nantes porté en Argentine pour rendre hommage à Sala

Le peuple argentin possède une grande mémoire, d'autant plus lorsqu'il s'agit de football. San Martín de Progreso s'est fendu d'un bel hommage à l'égard d'Emiliano Sala, footballeur argentin qui portait les couleurs du FC Nantes et qui est décédé en janvier 2019 consécutivement à un crash d'avion alors qu'il prenait la direction de Cardiff afin de finaliser un transfert.







Un maillot aux mêmes couleurs que celles du FC Nantes

Club de la ville natale de Sala, San Martín de Progreso avait déjà rebaptisé son stade au nom du joueur et avait dédié une peinture murale représentant l'homme avec un maillot du FC Nantes, la main sur le coeur. « Emiliano Sala aurait eu 29 ans ce 31 octobre et le club qui l’a abrité très jeune lui fera un hommage très émouvant. Le stade aura pour nom Emiliano Sala. L’hommage invitera toute la communauté de Progreso, mais aussi tous ceux qui ont rencontré Emiliano et ceux qui souhaitent y participer sont invités » , avait indiqué le club sur Instagram, en octobre dernier. Il est allé plus loin dans l'hommage, samedi. En effet, l'équipe a dévoilé un maillot très similaire à celui arboré par le FC Nantes avec des couleurs jaunes et vertes. Des couleurs bien différentes de celles rouges et noires portées habituellement par les joueurs de San Martín de Progreso.