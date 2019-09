Un Gym tonique !

Le PSG a un nouveau dauphin, et c’est Nice ! Si Nantes et Marseille ont manqué l’occasion de prendre provisoirement les commandes du championnat, avant le choc de clôture de cette 6e journée de Ligue 1 qui opposera Lyon et Paris dimanche soir (21h), l’OGCN n’a pas laissé passer sa chance de rattraper le wagon de tête. Samedi soir, sur leur pelouse de l’Allianz Riviera, les Azuréens ont pris le meilleur sur Dijon (2-1), revenant ainsi à hauteur des leaders franciliens avec 12 points.

Un succès qui doit satisfaire Patrick Vieira quant à l’intégration de ses tardives recrues estivales, Kasper Dolberg et Adam Ounas. Titularisés sur le front offensif, les deux hommes ont souvent bien combiné face au DFCO. Leur entente a permis aux Aiglons de revenir dans le match, après l’ouverture du score de Julio Tavares (0-1, 22e). Le buteur danois a profité d’une remise en une touche de l’international algérien pour tromper Alfred Gomis d’un subtil piqué (1-1, 29e) et ouvrir son compteur en France.

Une magnifique action qui symbolisait parfaitement la supériorité technique des Niçois, dont la domination a été récompensée au retour des vestiaires. Cette fois grâce à Youcef Atal. Décalé par Pierre Lees-Melou sur le côté gauche, le Fennec a doublé la mise d’une lourde frappe au premier poteau (2-1, 47e). Il manquait jusqu’ici au Gym un peu de régularité pour s’installer dans le haut du tableau. Si ce succès en appelle un autre, dans trois jours à Monaco, son statut va inévitablement changer.