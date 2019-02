Privé de Neymar, de nouveau touché au pied droit et indisponible deux mois, le PSG cherche une nouvelle formule à l’approche de la double confrontation contre Manchester United en Ligue des champions, avec un 8e de finale aller programmé dans une semaine à Old Trafford. Kylian Mbappé ne sera pas amené à prendre le jeu à son compte, comme l’a bien expliqué Thomas Tuchel, mardi en conférence de presse.

"Il doit être proche de la ligne de but car il est extrêmement dangereux avec sa vitesse. Je ne veux pas qu’il prenne la responsabilité de Neymar pour faire des passes décisives et prendre la balle entre les lignes. On a des joueurs pour le faire, pour donner des ballons à Cavani", assure ainsi le technicien allemand, à la veille du 8e de finale de Coupe de France contre Villefranche, mercredi soir, disputé au Groupama Stadium.

La déclaration du coach parisien n’est pas anodine, elle fait office de petit rappel à l’ordre pour le prodige tricolore. Lors de la défaite à Lyon (2-1), dimanche soir, le champion du monde 2018, qui a eu des espaces pour faire admirer sa vitesse, a tenté de faire la différence ballon au pied mais s'est montré parfois brouillon et a raté ses deux ou trois opportunités devant le but. Or ce PSG sans "Ney" a effectivement besoin d'un Mbappé plus efficace.