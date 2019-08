Trophée des champions: Record d'audience en Chine

La Ligue de football professionnel (LFP) se frotte les mains: le Trophée des champions, qui a vu samedi le PSG s'imposait à Shenzhen face au Stade Rennais (2-1), a permis d'établir un "record d'audience historique en Chine".

"Diffusé sur CCTV5+ (en direct) et CCTV5 (différé à 22h15), deux antennes du groupe CCTV, diffuseur officiel de la Ligue 1 en Chine, le Trophée des Champions 2019 a signé la plus forte audience historique pour un match de clubs français sur CCTV : 1,8 million de téléspectateurs étaient devant leur écran samedi soir, soit deux fois plus que le Trophée des Champions 2018 sur les mêmes chaînes (894 000 téléspectateurs).(...) En cumulant les audiences digitales sur PPTV et les rediffusions, ce sont près de 2,5 millions de Chinois qui ont regardé le Trophée des Champions cette année. Plus de 18 millions de personnes ont regardé au moins une minute du match sur l’une des deux chaînes contre 12,4 millions de personnes en 2018, soit une hausse de près de 50%."