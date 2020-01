Les stats à connaitre (avec Opta) :



Nice est invaincu lors de ses 9 derniers matches face à Rennes en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), après avoir perdu les 2 précédents. La dernière défaite des Aiglons face aux Rennais dans l’élite remonte au 25 avril 2015 (1-2).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches à domicile face à Rennes en Ligue 1 (6 victoires, 1 nul), c’était le 3 décembre 2014 (1-2).



Nice est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), sa meilleure série d’invincibilité dans l’élite depuis mars-avril 2019 (4).



Rennes affiche 36 points après 20 rencontres en Ligue 1 2019/20 – le club breton n’a fait mieux qu’une seule fois à ce stade de la compétition dans son histoire, c’était lors de la saison 2008/09 (37) qu’il avait bouclée à la 7e place.



Nice est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), sa meilleure série sur ses terres dans l’élite depuis novembre 2018-avril 2019 (10).



Nice affiche le 11 de départ le plus jeune en moyenne parmi les équipes de Ligue 1 cette saison (24 ans et 65 jours).



Nice a inscrit 14 buts sur coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (7 sur corner, 5 sur penalty, 2 sur coup franc indirect), plus que toute autre équipe.



Les 2 derniers buts de Rennes face à Nice en Ligue 1 ont été inscrits par des joueurs niçois contre leur camp : Malang Sarr le 14 septembre 2018 et Gautier Lloris le 1er septembre 2019.





La 21e levée du championnat s’ouvre ce vendredi par un bras de fer entre Nice et le Stade Rennais. Les deux équipes n’ont pas encore gagné en Ligue 1 en 2020 et ils auront à cœur de le faire lors de ce face-à-face afin de repartir sur les bons rails et concourir pour les objectifs qu’ils se sont fixés. Le Gym évoluera devant son public, mais la formation bretonne a déjà prouvé qu’elle pouvait être performante à l’extérieur. Troisième au classement, l’équipe de Julien Stéphan vise le plein de points pour conserver son rang et continuer à croire secrètement à la Ligue des Champions.