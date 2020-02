Tout savoir sur Metz - Saint-Etienne

Où voir le match ?

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Ce sera le 100e match entre les 2 équipes en Ligue 1 (54 succès pour St Etienne, 21 victoires pour Metz, 24 nuls). Les Grenats affichent seulement 21% de succès face aux Verts (21/99), soit leur plus faible ratio face à un adversaire rencontré plus de 10 fois dans leur histoire dans l’élite.



Metz reste sur 2 succès consécutifs face à St Etienne en Ligue 1, après n’avoir gagné aucun des 11 précédents (4 nuls, 7 défaites). Le club lorrain a l’occasion d’enchaîner 3 succès de rang face aux Verts pour la toute 1ère fois de son histoire dans l’élite.



Metz a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-0 v Strasbourg et 1-0 à Reims), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2017 (2 également). Il n’a néanmoins plus fait la passe de 3 depuis septembre 2014 en Ligue 1 (3).



St Etienne a perdu 5 de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires), après être resté invaincu lors des 7 précédents (5 succès, 2 nuls).



Metz n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de 2 de ses 3 premiers cette saison (1 victoire).



St Etienne a perdu ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1-2 à Rennes, 1-3 à Reims et 1-2 à Strasbourg), mais n’a plus subi 4 revers de rang en déplacement dans l’élite depuis novembre 2017-janvier 2018 (6).



Metz a gardé sa cage inviolée lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-0 v Strasbourg et 1-0 à Reims), sa meilleure série dans l’élite depuis janvier 2017 (2 également). Il n’a plus fait mieux depuis août-septembre 2016 (3).



St Etienne n’affiche que 14.6% de centres dans le jeu réussis en Ligue 1 cette saison (38/261), plus faible ratio dans l’élite.



Habib Maïga qui évolue désormais sous les couleurs de Metz est le dernier buteur pour St Etienne face aux Grenats en Ligue 1, il avait inscrit le 3e but du succès de St Etienne 3-1 le 14 octobre 2017.



Respectivement 16e et 15e au classement de la Ligue 1, Metz et l’ASSE vont s’affronter dimanche à Saint-Symphorien avec comme objectif commun de gagner et s’éloigner de la zone rouge. Les Grenats et les Verts ne pourront évidemment pas remplir cette mission conjointement, ce qui augure une confrontation au couteau. En plein redressement depuis un mois, les hommes de Vincent Hognon ont les atouts pour pouvoir inquiéter les Stéphanois. Bien sûr, ces derniers ne l’entendent pas de cette oreille, et ils vont tout faire pour confirmer leur propre regain de forme.Le match sera diffusé à la TV sur BeIn Sports 1 et et en streaming sur l’application beIN Connect le dimanche 2 février à 17h00.