Tout savoir sur Lyon - Toulouse

Où voir le match ?

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Lyon est invaincu lors de ses 10 derniers matches face à Toulouse en Ligue 1 (9 victoires, 1 nul), sa dernière défaite remontant au 16 août 2014 au Stadium (1-2).



Toulouse est l’équipe que Lyon a le plus affrontée à domicile en Ligue 1 sans jamais connaître la défaite (20 victoires, 5 nuls).



Lyon a remporté 6 de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après n’avoir gagné aucun des 8 précédents (4 nuls, 4 défaites).



Toulouse reste sur 10 revers de rang en Ligue 1, seuls le CA Paris (12 entre octobre 1933 et janvier 1934), Strasbourg (11 entre mars et mai 2008), Grenoble (11 entre août et octobre 2009) et Brest (11 entre mars et mai 2013) ont connu une plus longue série de défaites sur une même saison dans l’histoire de la Ligue 1.



Toulouse affiche 12 points après 20 matches de Ligue 1 2019/20, soit le total de points le plus faible de son histoire à ce stade de la saison en comptant 3 points pour une victoire. Jamais une équipe affichant un si faible total à ce stade n’a réussi à se maintenir en Ligue 1 sous l’ère de la victoire à 3 points.



Lyon est la seule équipe à avoir inscrit plus de points à l’extérieur (18) qu’à domicile (11) en Ligue 1 cette saison.



Ce sont deux équipes aux dynamiques totalement opposées qui s’affrontent dimanche fin d’après-midi au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais, qui a gagné 5 de ses 7 derniers matchs et sans en perdre aucun, se mesure à Toulouse, qui n’a plus connu le succès en championnat depuis la mi-octobre. Sur le papier, la bataille s’annonce déséquilibrée. La sera-t-elle sur le terrain ? On peut supposer que cela dépend uniquement des Gones, même si un sursaut des Violets n’est pas impossible.Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 et et en streaming sur l’application beIN Connect le dimanche 26 janvier à 15h.