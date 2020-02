Tout savoir sur Brest - Bordeaux

Où voir le match ?

L’historique des confrontations entre Brest et Bordeaux en Ligue 1 au 21e siècle est parfaitement équilibré : 2 victoires de chaque équipe pour 3 matches nuls.



Brest n’a remporté aucune de ses 3 réceptions de Bordeaux en Ligue 1 au 21e siècle : 1 nul (1-1) le 7 octobre 2012, 2 revers les 6 mars 2011 (1-3) et 10 mars 2012 (0-2).



Brest n’a remporté que 3 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), après avoir remporté ses 3 précédents.



Bordeaux n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), après avoir remporté 3 de ses 5 précédents (2 nuls).



Aucune équipe n’a perdu moins de matches à domicile que Brest en Ligue 1 cette saison (5 victoires, 5 nuls, 1 défaite).



Bordeaux a perdu 2 de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), soit autant que lors de ses 9 précédents (4 victoires, 3 nuls).



Brest est resté muet lors de 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1, après avoir trouvé la faille lors de 10 de ses 11 précédents.



57% des buts de Bordeaux en déplacement en Ligue 1 2019/20 ont été inscrits depuis l’extérieur de la surface (8/14) – soit le ratio le plus élevé pour une équipe dans les 5 grands championnats cette saison.



Cristian Battocchio est impliqué sur 4 des 6 derniers buts de Brest à domicile en Ligue 1 (3 buts, 1 assist). Il n’a jamais été impliqué sur un but hors de Francis Le Blé dans l’élite.



Jimmy Briand est l’auteur des 2 buts de Bordeaux en Ligue 1 en 2020 (contre Lyon le 11

janvier et Nantes le 26 janvier).



Quatre jours après sa lourde défaite à Dijon (3-0), Brest voudra reprendre sa marche en avant mercredi, alors qu'il ne pointe qu'à six points de la quatrième place occupée par le LOSC. De son côté, Bordeaux reste sur deux matchs sans défaite en Ligue 1, et a une nouvelle fois tenu l'Olympique de Marseille en échec dimanche soir (0-0). Reste que dans le contenu, les Girondins se doivent de proposer mieux. A l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul (2-2) alors qu'entre temps, la formation d'Olivier Dall'Oglio a éliminé cette de Paulo Sousa en 8emes de Coupes de la Ligue (2-0).Le match sera diffusé à la TV sur BeIN max 4 et et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00.