Tout bon pour Angers, Metz repris

Angers a dominé Strasbourg (1-0), ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Grâce au but de Bahoken (26e), le SCO grimpe à la deuxième place du classement avec un point d'avance sur Nantes et Marseille.

Simultanément, Metz et Montpellier ont fat match nul (2-2). Diallo (26e) et Nguette (48e) avaient réussi le break mais Delort (72e) et Sambia (78e) ont permis aux Héraultais d'égaliser. Amiens a pris le dessus sur Brest (1-0). Otero a inscrit l'unique but de la partie (27e).

Lyon a arraché la victoire à Toulouse (2-3). Pour rappel, la rencontre entre Nîmes et Rennes a été reportée à cause des intempéries.