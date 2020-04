Tony Parker se voit bien présider l’OL dans le futur

Tony Parker est-il voué à devenir l’un des personnages centraux du football français dans les années à venir ? Il se pourrait bien que oui. La semaine dernière, Jean-Michel Aulas avait exprimé son souhait de voir l’ancien joueur des San Antonio Spurs prendre sa succession à la tête de l’Olympique Lyonnais dans les années à venir. Et cette idée semble emballer l’ex-star de la NBA. Dans un entretien accordé à SoFoot, TP est revenu sur les propos de Jean-Michel Aulas : « Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas » avoue le président de l’ASVEL.



« Le meilleur président des 30 dernières années tous sports confondus »



Tony Parker estime qu’il peut « énormément apprendre » aux côtés du président lyonnais, et que de nombreux points communs unissent les deux hommes : « On a une vision de l’avenir assez similaire : comment construire un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie adopter pour faire avancer les projets ? Jean-Michel a toujours été visionnaire et j’essaye — toutes proportions gardées — de faire la même chose avec mon club de basket. Rien que son expérience, c’est déjà énorme. Pour moi ça n’a pas de prix. D’après moi, Jean-Michel est le meilleur président des trente dernières années tous sports confondus. C’est un exemple dont je m’inspire », a ainsi conclu le quadruple champion NBA. En espérant que la future carrière de Tony Parker soit tout aussi réussie que sa carrière de sportif professionnel.