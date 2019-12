Thomas Tuchel (PSG) : « Une belle victoire »

Paris s’est fait sérieusement bousculer ce samedi sur le terrain de Montpellier. Moins souveraine que d’habitude, l’équipe de la capitale a eu du mal à faire la différence devant et s’est même retrouvée menée au score. Il a fallu attendre une expulsion et un exploit individuel signé Neymar pour que le match bascule en faveur des champions de France. Une victoire récoltée au forceps donc, mais qui fut suffisante au bonheur de Thomas Tuchel.



Après la partie, le technicien allemand a assuré qu’il n’avait rien à reprocher à ses hommes. Pour lui, au regard du contexte, ses troupes ont même livré le match parfait. « C’était une belle victoire. Un bon match. Et c’était la seule manière de gagner ici, a-t-il tonné au micro de Canal+. C’est très difficile de gagner ici. Le terrain était horrible et l’équipe en face est très forte. Et dans une atmosphère très spéciale. Mais on a bien répondu, avec de la qualité et le mental. On est restés calmes malgré deux joueurs blessés. C’était un match extraordinaire. Une victoire méritée au bout. Et je complimente mon équipe pour ce match. »

Tuchel : « On a accepté leur agressivité »

Pendant la partie, Tuchel est souvent apparu agacé devant son banc par l’agressivité de l’équipe pailladine. L’arbitre l’a même rappelé à l’ordre face à ses protestations répétitives. Questionné au coup de sifflet final sur l’engagement affiché par l’adversaire, il a admis que c’était de bonne guerre et que son équipe est à saluer pour ne pas être tombé dans la provocation. « C’est comme ça. Ils sont forts. Et le terrain aussi est super compliqué à jouer. L’ambiance est très hostile. Ils ont mis beaucoup d’intensité et de fautes tactiques. On l’a accepté et on a montré nos qualités. On a mis trois buts après avoir été menés et c’est super », a-t-il souligné avec fierté.