Thomas Tuchel (PSG) évoque les 4 Fantastiques et encense Icardi

En conférence de presse avant de défier l'AS Monaco en Ligue 1 ce dimanche, Thomas Tuchel a été interrogé sur son 4-4-2 et sur les efforts à consentir pour pouvoir aligner les « 4 Fantastiques » de manière viable : « Ce n'est pas un secret. On attaque ensemble et on défend ensemble. La plus belle chose dans le foot, c'est de faire les efforts en équipe. Une équipe qui gagne avec 4 ou 6 joueurs, ça n'existe pas. Toutes les grandes équipes jouent comme une équipe. Pour le moment, on est une équipe comme ça car on attaque ensemble et on défend ensemble. C'est le plus important. Si on veut jouer en 4-4-2, il y a beaucoup de choses à faire, d'espaces à protéger, de distances à garder. Si on joue comme ça, tout le monde doit faire le nécessaire. Que ce soit Ney (Neymar) ou Drax (Draxler), Edi (Cavani) ou Mauro (Icardi), Choupo (Choupo-Moting) ou Kylian (Mbappé). Ce sont des gars pour les 4 postes offensifs», a confié le coach allemand.



Sondé sur Mauro Icardi, l'ancien boss du Borussia Dortmund n'a pas caché son admiration pour le joueur argentin : «Je suis très impressionné par lui, honnêtement. Je l'ai rencontré ici pour la première fois. Il est super fiable, il comprend tactiquement le foot de haut niveau, il sait quoi faire pour être équilibré. Il est super fiable et efficace. Comment il travaille pour l'équipe, commet il respecte l'espace pour attaquer, c'est impressionnant. »





Tuchel a aussi mentionné l'état de forme d'un autre de ses attaquants, Kylian Mbappé : « Honnêtement, je pense qu'il est "fit". Il a gagné en capacité. Il a eu des blessures, comme Ney, lors de la première partie de saison. C'est un élément décisif. Il rejoue beaucoup alors il a gagné en capacité et en confiance. Il est capable de mettre de l'intensité. Il fait beaucoup d'efforts. Kylian a fait un match extraordinaire, mais la clé pour moi est qu'il est en forme. » Pour rappel, le PSG pourra compter sur l'intégralité de son groupe pour ce choc, une première cette saison.