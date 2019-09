Sylvinho, un bilan guère brillant

Le démarrage pied au plancher de l’Olympique Lyonnais en août paraît déjà bien loin. Car si l’OL a effectivement lancé sa saison avec deux impressionnants succès à Monaco (0-3) puis face à Angers (6-0), les Gones restent depuis sur un enchaînement de six matches sans le moindre succès. Une série noire que Lyon n’avait plus connue depuis pas moins de six ans.

Trois jours après leur défaite face au PSG (0-1), les Lyonnais espéraient bien profiter de leur déplacement à Brest pour renouer avec la victoire, mais les Gones ont eu beau mener à deux reprises en Bretagne, ils ont finalement dû se contenter d’un match nul (2-2) qui ne fait évidemment pas leurs affaires. Et l’OL pouvait être d’autant plus amer à l’issue de la rencontre qu’il s’agit déjà du troisième match au cours duquel les Rhodaniens prennent l’avantage avant de se faire rejoindre. En Ligue 1, seul Monaco (7) a ainsi perdu plus de points que Lyon (6) après avoir mené au score.

Mais la statistique qui fait sans doute le plus mal à Sylvinho concerne évidemment le nombre de points pris par l’OL depuis le début de saison. Avec seulement 9 unités au compteur, Lyon affiche en effet son plus petit total depuis 2010. Surtout, le Brésilien connaît le pire démarrage pour un entraîneur lyonnais depuis 1995 et Guy Stephan. Depuis l’actuel adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus, dix techniciens se sont succédé et tous ont au moins glané 10 points lors de leurs sept premiers matches. A titre de comparaison, le prédécesseur du Brésilien, Bruno Genesio, affichait ainsi 13 points après ses sept premières rencontres à la tête de l’OL.