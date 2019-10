Sylvinho, c'était la défaite de trop

C'était le 19 mai dernier, et la plupart des supporters de l'Olympique Lyonnais étaient euphoriques à voir revenir l'icône locale Juninho en qualité de directeur sportif, accompagné par Sylvinho. Quel meilleur moyen que de retrouver de l'ambition après avoir tant "souffert" sous la tutelle d'un Bruno Genesio dont la tête était réclamée à cor et à cri au sein du Groupama Stadium ? Le technicien brésilien, ancien joueur illustre passé par Arsenal ou le FC Barcelone, allait être l'architecte du nouveau projet rhodanien couplant résultats et beau jeu. Moins de cinq mois plus tard, le couperet est tombé...

Car si tout avait bien commencé pour le nouvel arrivant, fort d'un large succès à Monaco (0-3), et d'une claque infligée à Angers (6-0) sur les deux premières journées de Ligue 1, l'OL a ensuite plongé. Avec une seule victoire en neuf rencontres toutes compétitions confondues, et une dernière défaite forcément douloureuse, à Saint-Etienne (1-0) dimanche soir, le bilan de Sylvinho était bien trop maigre pour que Jean-Michel Aulas et ses collaborateurs n'interviennent pas. Ainsi, le club a entrepris de se débarrasser de celui qui avait été choisi par Juninho lui-même.

"L’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Sylvio Mendes Campo Junior. Pendant le déroulé de cette procédure, l’entraînement sera assuré par Gérald Baticle, sous la direction du directeur sportif Juninho", précise un communiqué officiel. En l'état, Sylvinho n'est donc pas encore évincé, mais si les Gones ont choisi de communiquer, c'est que l'issue de ladite procédure ne fait aucun doute. Il faudra donc régler à l'intéressé une confortable indemnité de licenciement, lui qui avait paraphé un contrat courant jusqu'à l'été 2021, puis lui trouver un successeur. A moins que Gérald Baticle ne suive la trajectoire empruntée quelques années plus tôt par un certain Bruno Genesio, ancien adjoint devenu numéro 1...