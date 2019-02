Strasbourg-Thomasson: "On peut même l'emporter..."

Vendredi soir, en match décalé de la 26e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a été mené à domicile par le Losc, pour finalement obtenir le match nul (1-1). Les Alsaciens s'offrent donc un résultat positif face au dauphin du leader parisien, mais Adrien Thomasson pensait même pouvoir obtenir mieux.

"C'était difficile en première période mais on a eu les ressources pour revenir dans le match, a expliqué l'ancien Nantais sur C+. Au nombre de situations, on peut même l'emporter, même si les Lillois sont restés dangereux en contre. On a retrouvé notre allant offensif en allant les chercher haut. Techniquement, on a été plus justes, ce qui nous a permis de revenir au score".