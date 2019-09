Strasbourg-Liénard: "Neymar ? Ça aurait fait chier de le perdre"

Passeur décisif dimanche avec Strasbourg, lors du match nul entre le RCS et Monaco (2-2, 4e j. de L1), Dimitri Liénard a été interrogé après la rencontre sur le cas Neymar et le fait que le Brésilien reste finalement au PSG ces prochains mois. "C’est bien pour le spectacle en Ligue 1. C’est toujours un régal de pouvoir jouer contre ce genre de joueur. Ce sont des génies, a confié le milieu gaucher alsacien dans des propos rapportés par RMC Sport. C’est sûr que ça aurait fait chier de le perdre pour la Ligue 1. Ça a été un feuilleton assez rocambolesque et complexe." Liénard s'est par ailleurs fendu d'une petite boutade en cette fin de marché des transferts. "Mais le mercato c’est jusqu’à demain (lundi) soir, non ? A tout moment, Strasbourg peut peut-être faire une offre pour Neymar, non ?", a-t-il souri.