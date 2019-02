Strasbourg-Laurey: "Vous nous bourrez le mou avec vos histoires d'Europe"

Thierry Laurey s'en est pris aux journalistes après le revers concédé par le RC Strasbourg face à Angers (1-2), samedi soir, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

"Je ne suis pas déçu par la prestation de ce soir, si ce n'est la défaite, a réagi le coach alsacien en conférence de presse, relaye L'Equipe. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. C'est vous qui nous bourrez le mou avec vos histoires (de Coupe) d'Europe. Nous, on en est loin, on n'y pense pas. On essaie de progresser et de jouer du mieux possible."

Rappelons que le Racing est désormais 7e de Ligie 1, et qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue.