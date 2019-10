Strasbourg-Laurey: "Pas d'infamie à perdre à Marseille"

Défait au Vélodrome dimanche soir lors de la 10e journée de Ligue 1 (2-0), Strasbourg est dernier du classement. Pire, les Alsaciens n'ont pris qu'un point loin de la Meinau cette saison, ne parvenant pas à marquer le moindre but.

"On a des difficultés à l'extérieur en championnat même si à la maison ça se passe plutôt bien, a réagi Thierry Laurey au micro Canal+. On n'a pas retrouvé l'efficacité de la saison dernière même si on avait peut être sur-performé. On a une équipe qui est organisée, homogène, on a cherché à protéger un peu tout le monde tout en ayant des possibilités. On avait des ambitions mais on s'est fait cueillir à froid. On a d'abord cherché à ne pas prendre le deuxième but avant de revenir dans le match. Il n'y a pas d'infamie de perdre à Marseille mais il va falloir qu'on soit un peu plus efficace dans le jeu, plus habile avec le ballon, pour se créer des occasions."

"On sait qu'on est dans la difficulté, a poursuivi l'entraîneur du Racing. Ce qui me rassure c'est que je vois des garçons qui donnent tout sur le terrain. Les jeunes se donnent même si tout n'est pas parfait, on va travailler et relever la tête, On est tous soudé donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas."