Strasbourg a pris son temps

🏁 C'est terminé ! Le Racing s'impose à Toulouse grâce au premier but en bleu et blanc de @warisgh10 !#TFCRCSA (0-1) pic.twitter.com/7B8Nw4eo0L

— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2020

Coaching gagnant de Laurey

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Toulouse. Face à Strasbourg, les Toulousains ont longtemps cru pouvoir aller arracher la victoire devant leur public, mais ces derniers se sont fait punir dans le dernier quart d'heure et enchaînent un 14eme match sans victoire toutes compétitions confondues.Unique buteur de la rencontre, Majeed Waris (76eme) permet à son équipe de se rapprocher des places européennes. Strasbourg ne compte que quatre points de retard sur Lille, 4eme de Ligue 1.Toulouse le savait, il était impératif de faire un résultat au Stadium pour lancer l'opération maintien. Incapable de s'imposer en championnat depuis le 19 octobre et une victoire face à Lille (2-1), le TFC a poussé dès les premières minutes face aux hommes de Thierry Laurey. Emmenés par un Matthieu Dossevi très remuant sur son côté droit, les Toulousains ont envoyé centre sur centre en première période sans jamais réussir à trouver leur attaquant de pointe, Efthymios Koulouris.Face à des Strasbourgeois repliés en défense, c'est Toulouse qui s'est procuré la première occasion du match avec un superbe enchaînement sur le côté droit de Quentin Boisgard (18eme), qui n'a toutefois pas cadré son tir. En souffrance durant cette première période, ce sont pourtant les visiteurs qui ont eu l'opportunité la plus nette, avec un festival de Kevin Zohi côté droit et une énorme parade de Lovre Kalinic sur sa ligne (34eme).Poussé par son public, Toulouse avait des raisons de croire que le verrou adverse allait craquer en seconde période, mais les Strasbourgeois sont revenus des vestiaires avec d'autres intentions. Discret jusque-là, Ludovic Ajorque a envoyé le premier frisson dans le stade avec une frappe du pied gauche qui est venue heurter le poteau droit de Matz Sels (49eme).Pire défense du championnat, Toulouse s'est alors fait peur, mais a su montrer les crocs avec une tête croisée de Bafodé Diakité sur corner (67eme).A la 73eme minute, Thierry Laurey a fait le choix de lancer Majeed Waris et ce choix a tout de suite payé, avec l'ouverture du score du Ghanéen sur l'un de ses premiers ballons (76eme).Toulouse a alors accusé le coup et, malgré une barre transversale de Steven Moreira (78eme), le Téfécé s'est incliné une 16eme fois en Ligue 1, en 23 journées. Avec 8 points de retard sur Nîmes, 18eme et barragiste, le maintien semble désormais compliqué à obtenir pour des Toulousains qui se rendront à Marseille samedi prochain.