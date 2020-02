Stevan Jovetic, un renfort inattendu pour l'ASM

Pour la première fois depuis son arrivée à Monaco en 2017, Stevan Jovetic a participé à plus de cinq matchs de Ligue 1 consécutifs. Une statistique qui en dit long sur la poisse qui a longtemps poursuivi le Monténégrin. Recruté pour 10 millions d'euros par l'ASM deux jours avant le départ de Kylian Mbappé au PSG, l'attaquant n'a jamais réussi à s'imposer dans le club de la Principauté. La faute à de nombreux pépins physiques. Blessure musculaire à la cuisse, rupture des ligaments croisés, entorse du genou, l'ancien joueur de l'Inter Milan ou de Manchester City a plus fréquenté l'infirmerie que les pelouses françaises depuis son arrivée en Ligue 1. Une véritable tragédie pour un joueur aussi talentueux que lui. Avec Monaco, Stevan Jovetic est décisif plus d'un match sur deux

Joueur de classe internationale, Jovetic est capable de prendre le jeu à son compte et d'éblouir les spectateurs. Malheureusement pour lui, son palmarès est loin d'être aussi fourni que son carnet de santé. Le champion d'Angleterre en 2014 a été blessé plus d'une vingtaine de fois depuis sa découverte du monde professionnel en 2006 avec le Partizan Belgrade. Mais quand il a l'occasion de s'exprimer pleinement, le natif de Titograd est le genre de joueur capable de faire la différence sur n'importe quel ballon. Sa moyenne d'un but toutes les 150 minutes avec Monaco le prouve. Quand il est aligné, il est décisif plus d'un match sur deux. Un rendement dont le joueur est fier. « Je pense que la chose la plus importante quand je joue est que je joue bien. Je pense que tout le temps où j’ai été ici à Monaco, j’ai bien joué, même si je n’ai pas joué beaucoup de matches. Mais à chaque fois, j’ai fait mon maximum. » Son retour en forme est donc une bonne nouvelle dans une formation qui se mêle désormais à la lutte pour les places européennes. Le remplaçant naturel d'un Gelson Martins suspendu

Le joueur qui avait été courtisé par l'OM avant de signer à l'ASM est d'ailleurs le premier héros du mandat de Robert Moreno à Monaco. C'est lui qui a offert la première victoire de l'Espagnol en Ligue 1 grâce à un but dans une rencontre fermée contre Angers (1-0). Son apport est reconnu par son entraîneur qui a tenu à le mettre à l'honneur pendant une récente conférence de presse. « C’est un joueur différent, qui a la qualité pour marquer ou faire la dernière passe. En tant qu’entraîneur, tu proposes et demandes des choses sur la mise en place et la structure de l’équipe. Mais quand ce genre de joueurs a le ballon, il peut tout se passer » a déclaré Moreno au sujet de Jove. Une confiance que ce dernier rend à son coach. Les quatre dernières titularisations du joueur de 30 ans coïncident avec une série d'autant de matchs monégasques sans défaite. En pointe, en 9 et demi, sur un côté ou dans un rôle de numéro 10, ses qualités font la différence et permettent à Wissam Ben Yedder ou Islam Slimani de briller. Malgré la longue suspension de Gelson Martins, le club de la Principauté a récupéré un nouveau joueur pour compléter son armada offensive. Un élément qui revient à son meilleur niveau et qui ressemble presque à une recrue hivernale. Un statut assez inattendu mais qui redonne de l'espoir au club princier. Deux ans et demi après sa signature, Stevan Jovetic pourrait finir par apporter une vraie plus-value de manière régulière. A condition d'enchaîner les matchs.