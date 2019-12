Sébastien Cibois (ex-PSG) 3eme gardien de Brest ?

Sébastien Cibois pourrait retrouver un club en L1. Libéré en septembre dernier par le PSG, où il n’était devenu plus qu’un quatrième choix avec les arrivées de Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka pendant l’été, le gardien de 21 ans devrait s’engager rapidement avec Brest. Le Télégramme révèle que son essai d’une dizaine de jours au sein du club finistérien s’est révélé concluant et que les dirigeants bretons devraient lui formuler une proposition de contrat.