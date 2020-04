Saint-Etienne : Robert Herbin à l'hôpital

Robert Herbin a été hospitalisé. L'ex-joueur et entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne serait au CHU de l'hôpital nord de Saint-Etienne, selon les informations de L’Équipe, qui précise que cette hospitalisation serait due à des problèmes cardiaques et pulmonaires, et non pas au Covid-19.



Le quotidien français précise que l'état de santé de Robert Herbin, 81 ans, serait préoccupant. Jean-Michel Larqué, qui l'a côtoyé chez les Verts, s'est également exprimé ce vendredi soir sur les problèmes de santé de cette légende du club, confirmant que celui que l'on surnommait "le Sphinx" ne serait pas atteint du coronavirus.