Saint-Etienne relance la concurrence

Avant le coup d'envoi de cette rencontre, le moral était au beau fixe chez les Verts. Comment pourrait-il en être autrement pour une équipe qui n'a plus perdu depuis deux mois en championnat, empochant même six succès en sept sorties ? Alors Geoffroy-Guichard avait revêtu sa tenue de gala, décidé à porter les siens vers une nouvelle victoire synonyme de troisième marche du podium en attendant le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Marseille dimanche soir. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'AS Saint-Etienne, tombée sur un os montpelliérain accrocheur et réaliste (0-1), qui en profite de surcroît pour retrouver de l'ambition.

Car ce résultat, plutôt inattendu, relance le suspense dans la course à l'Europe. L'ASSE était pourtant décidée à surfer sur la vague de la réussite, et le début de match va en ce sens. Les hommes de Jean-Louis Gasset sont dominateurs, mais paradoxalement, symbole du manque de créativité et d'ingéniosité de leurs hôtes, ce sont les visiteurs qui se procurent les deux meilleures opportunités du premier acte, obligeant Stéphane Ruffier à sortir le grand jeu (31e et 38e). Les Stéphanois, emmenés par un Rémy Cabella très en jambes, ne sont pas récompensés, et vont ensuite peu à peu perdre le fil. Pourtant, le défenseur Daniel Congré est exclu peu après le retour des vestiaires (53e), pour une intervention maladroite sur Arnaud Nordin. Loïc Perrin et les siens ont donc tous les arguments pour aller chercher les trois points... Mais Rémy Cabella, si important depuis plusieurs semaines, commet une faute d'anti-jeu synonyme de deuxième carton jaune, et rejoint à son tour les vestiaires prématurément (62e).

Cabella, Khazri et Debuchy suspendus contre Nice

C'est le tournant du match... Deux minutes plus tard, Gaëtan Laborde trompe Stéphane Ruffier d'une belle frappe (0-1, 64e), plongeant le Chaudron dans le désarroi. Malgré une vraie bonne volonté, Saint-Etienne ne surmontera pas ce handicap, laissant filer plusieurs occasions de but, par le biais notamment d'un Robert Beric particulièrement décevant et maladroit. Les huit minutes de temps additionnel ne suffiront pas, et c'est même Andy Delort qui est tout prêt de doubler la mise peu avant le coup de sifflet final (90e+7). C'est un vrai coup dur pour les Verts, et une aubaine pour l'OL et l'OM. Les Gones, en gagnant à Marseille dimanche soir, pourraient prendre quatre points d'avance sur leurs rivaux dans la course au podium, alors que les Phocéens, en s'imposant à domicile face au club présidé par Jean-Michel Aulas, reviendraient à quatre unités de la 4e place. Sans compter que le MHSC pointe lui aussi, désormais, à quatre longueurs de l'ASSE...

Mais Yann M'Vila et les siens auront encore une balle de match dimanche prochain, à domicile face à l'OGC Nice, car une victoire contre les Aiglons leur assurerait l'Europe en 2019-2020. Mais il faudra composer sans Rémy Cabella, Mathieu Debuchy et Wahbi Khazri, tous suspendus pour cette échéance...