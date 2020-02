Saint-Etienne évite le piège tendu par Épinal / Coupe de France (1/4 de finale)

Le petit poucet sort la tête haute. Après un nouveau combat épique, Épinal a cette fois-ci rendu les armes, ce jeudi soir, en s'inclinant de peu face à une équipe de Saint-Etienne plus froide et réaliste (1-2). Habitué aux épopées, le petit club des Vosges se souviendra longtemps de cette édition 2019-20.

Des Verts plus réalistes

Dès les premières minutes, les hommes de Xavier Collin ont donné le ton avec une agressivité de tous les instants et un quadrillage tactique parfait. L'idée était claire : attendre une éventuelle erreur des Verts pour passer devant, sur un contre ou un coup de pied arrêté. Malgré plusieurs situations intéressantes, les locaux n'ont pas trouvé la faille en première période. Ce sont finalement les hommes de Claude Puel qui ont fait parler leur efficacité après la demi-heure de jeu grâce à une frappe de Bouanga qui a fait mouche (0-1, 35eme).

Épinal n'a rien lâché

Au retour des vestiaires, Épinal a pris un coup sur la tête avec le but du break signé Camara, à la réception d'un service de Debuchy (0-2, 60eme). Mais le SAS a relancé l'espoir sur un penalty obtenu et transformé avec autorité par Jean-Philippe Krasso (1-2, 62eme). Épinal n'a rien lâché et multiplié les opportunités, sans réussite. Malgré une dernière demi-heure asphyxiante, les Verts ont conservé leur avantage jusqu'au bout. Ils donnent rendez-vous au tenant du titre, le Stade Rennais, pour une demi-finale très indécise.

