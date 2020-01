Saint-Etienne enfonce Nîmes / Ligue 1 (J21)

💥 TERMINÉ ! Les Verts retrouvent la joie d'une victoire en @Ligue1Conforama ! 🙌 pic.twitter.com/wtMTJXcj72

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 25, 2020

Khazri guide les Verts

Les hommes de Claude Puel font la différence d'entrée par le biais de Khazri (1-0, 4e). A la demi heure de jeu, les Stéphanois font le break grâce à nouveau à Khazri qui marque sur penalty (2-0,34e). Ce dernier s'offre un doublé qui donne de l'air à son club. Mais les locaux arrêtent de jouer juste avant la pause et permettent aux visiteurs de réduire le score par Ferhat (2-1, 46e). Saint-Etienne conserve cet avantage jusqu'au bout et gagne une place au classement en passant 13ème tandis que Nîmes reste 19ème.Saint-Etienne peut remercier Wahbi Khazri.en s'offrant un doublé en première période sur un plat du pied et un penalty. Il a parfaitement assumé son rôle de leader offensif avec ses deux réalisations. Après la pause, comme ses autres coéquipiers, il s'est effacé et a perdu quelques ballons. La gestion de ce court avantage a été compliqué pour l'ensemble des Verts mais ils ont tenu.Les Nîmois peuvent avoir des regrets dans cette partie. Après avoir manqué leur première période en encaissant deux buts, les Crocos se reprennent juste avant la pause avec la réduction du score de Fehrat (2-1, 46e) sur un bon service de Denkey. En seconde période, Landre pense égaliser pour Nîmes sur un centre de Benrahou à la 86e minute mais son but de la tête est refusé pour un hors-jeu suite à l'intervention de la VAR.et manquent une occasion de se rapprocher du 18e et barragiste Amiens.