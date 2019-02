Sacha Boey, portrait du latéral droit en devenir du Stade Rennais

La carrière d’un footballeur n’est guère souvent un long-fleuve tranquille. Si une poignée d’entre eux ont la chance d’exploser au plus haut niveau très jeunes, comme le prouvent Kylian Mbappé au PSG ou Vinicius Jr. au Real Madrid, une grande majorité doit d’abord batailler dans les échelons inférieurs de ce sport pour se faire un nom. C’est notamment le cas de Sacha Boey, latéral droit moderne, qui évolue avec la réserve du Stade Rennais. Plein d’ambition, ce jeune joueur qui rêve de percer au plus haut niveau se confie pour beIN SPORTS. Il évoque son début de carrière, l’évolution du poste de latéral droit, et nous parle de ses idoles.

Un début de carrière prometteur



Né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Sacha Boey entretient très jeune le rêve de devenir footballeur professionnel. Il débute au FC Romainville avant de rejoindre le Red Star, l’un des clubs les plus huppés de la région parisienne, aujourd’hui pensionnaire de Ligue 2. A 15 ans, il quitte le cocon familial et prend la direction du Stade Rennais pour y poursuivre sa formation. « Rennes me permettait de poursuivre mon parcours scolaire, élément très important pour ma mère, tout en me concentrant sur le football », nous explique Sacha Boey.

[ACADEMIE] #U16-Marseille (1/2 finale). Buuut S.Boey ! La défense peine à se dégager Sacha surgit ! (1-0) #SRFC pic.twitter.com/hyKKYqkNkj — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 27, 2016



Désormais avec la réserve du Stade Rennais en National 3, Sacha Boey vit une saison quelque peu compliquée, avec une huitième place au classement sur quatorze. « Au niveau personnel, je fais des bons matchs quand j’ai la chance de jouer » précise le latéral. Des performances qui lui permettent régulièrement de côtoyer le groupe professionnel. « Je m’entraîne régulièrement avec les pros, explique Sacha Boey. Le problème, c’est qu’il y a énormément de joueurs dans le club et peu de jeunes ont donc la chance de jouer avec les professionnels. »

Pour réaliser l’un de ses rêves, signer professionnel et intégrer le groupe à plein-temps la saison prochaine, le latéral droit peut compter sur sa relation avec Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais. « Il a été mon coach l’année dernière avec la réserve, et même en début de saison, détaille Sacha Boey. C’est un très bon entraîneur, qui fait confiance aux jeunes. » Une connivence qui n’est pas non plus gage de facilité pour l’ancien du Red Star : « Le fait qu’il m’ait entraîné est un plus pour moi car il me connaît, mais au niveau de l’effectif, il a déjà ses joueurs cadres. Par exemple, s’il manque quelqu’un à l’entraînement, il sait sur qui s’appuyer. »

[SELECTION] 🇫🇷 Première convocation en Équipe de France #U17 pour Sacha Boey !! #FiertéRougeEtNoir 👊💪 pic.twitter.com/i0sXOWChPt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 22, 2016



Un latéral droit moderne, à la Dani Alves



Latéral droit offensif qui apprécie apporter le surnombre en attaque, Sacha Boey compile toutes les qualités du piston moderne. « Je défends aussi, et j’aime d’ailleurs récupérer le ballon assez bas sur le terrain, pour pouvoir apporter le surnombre en attaque et, pourquoi pas, marquer ou faire une passe décisive », raconte le défenseur. Un profil qui n’est pas sans rappeler ceux de Dani Alves ou Serge Aurier, deux des latéraux préférés de Sacha Boey : « J’apprécie particulièrement la mentalité du joueur de Tottenham. Il vient du 93 comme moi. Sur le terrain, il ne lâche jamais rien, il a la rage. »

Fan de football depuis son plus jeune âge, Sacha Boey a vécu l’évolution du poste de latéral. « Tout dépend de l’équipe dans laquelle on joue, explique le Rennais. Certains entraîneurs préfèrent jouer avec des latéraux plus défensifs, même si actuellement la tendance est plutôt à l’attaque. C’est une évolution. Avant, les latéraux ne savaient pas vraiment attaquer, entre guillemets. Aujourd’hui, ils sont complets : ils savent de plus en plus défendre, et encore plus attaquer. Ils sont d’autant plus importants pour les équipes. »

Un joueur international qui s’inspire des meilleurs



Pour peaufiner sa palette technique, Sacha Boey s’inspire également du jeu des ailiers, dont Willian et Douglas Costa, deux de ses joueurs préférés : « J’apprécie particulièrement chez eux leur rapidité ballon aux pieds, leur facilité technique à éliminer les adversaires, leur faculté de percussion et leurs qualités en un contre un. » Ce n’est ainsi pas un hasard si ses clubs préférés sont le PSG, Chelsea et le FC Barcelone.

[SELECTION] 🔝🔥Sacha #Boey, @SofianeDiop, Alexis #Trouillet et @AlanKerouedan sélectionnés avec l'Equipe de France #U18 pour la double opposition face à la Nationalmannschaft 🇩🇪 (23 et 26 mars). 👏🇫🇷 pic.twitter.com/7wiuh4VTEN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 13, 2018



Auteur de bonnes prestations avec la réserve du Stade Rennais, Sacha Boey a été convoqué avec l’Equipe de France U17, puis U18. « Porter le maillot de l’Equipe de France fait toujours plaisir, s’enthousiasme le défenseur. Cela signifie que l’on fait des bonnes performances en club. C’est toujours une fierté de représenter son pays. » Atteindre l’Equipe de France A n’aura rien d’une sinécure, compte-tenu du bon réservoir de latéraux à disposition, comme l’explique le Rennais : « Au niveau des latéraux droits, l’Equipe de France a de quoi faire. Il y en a un très bon qui n’a pas encore été appelé, c’est Kenny Lala. Benjamin Pavard n’a pas le même style de jeu, mais il est très bon, tout comme Djibril Sidibé, malgré une saison compliquée à Monaco. »

Désireux d’effectuer une grande carrière et de gagner des trophées comme ses idoles, Sacha Boey prend le temps de s’affirmer avec l’équipe rennaise. Sous l’impulsion d’un entraîneur qu’il connaît bien, il pourrait bien avoir sa chance en Ligue 1 Conforama la saison prochaine.