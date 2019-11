Romain Philippoteaux (Nîmes) dément un départ à Dallas

Arrivé durant l’été au Nîmes Olympique , Romain Philippoteaux se dirige-t-il déjà vers la sortie ? D’après RMC Sport, l’ailier nîmois est entré en discussions avec le club du FC Dallas pour une arrivée durant le Mercato hivernal. S’il a confirmé qu’il y avait bien eu contact avec la franchise texane de MLS, l’ancien Auxerrois a mis les choses au clair concernant sa situation : il n’y aura pas de départ cet hiver que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs.

« Dallas a fait une offre, mais même si mon rêve est de finir ma carrière dans un tel championnat, ce n’est pas d’actualité, car Nîmes est venu me chercher en Ligue 2 (Auxerre) et au vu de la situation du NO (20eme de Ligue 1), je me dois de tout donner encore pour ce club, a précisé le joueur à La Provence. L’objectif, c’est de le sauver. Je serai donc Nîmois cette saison. Je suis bien à Nîmes. Un jour, peut-être, j’irai jouer en MLS. Mais ce n’est pas le moment. Ce n’est que partie remise. »