Revoilà Mbappé !

Sorti sur blessure face à Toulouse le 25 août dernier, touché alors à une cuisse, Kylian Mbappé est enfin de retour sur les pelouses de Ligue 1. Une rentrée que la pépite du PSG effectuera ce samedi sur le terrain des Girondins de Bordeaux, pour le compte du 8e acte du championnat. Et pour ne rien gâcher, l’intéressé pourra potentiellement être associé à l’autre star absolue de l’effectif parisien: le Brésilien Neymar, lui aussi en pleine possession de ses moyens malgré son aller-retour express entre Paris et Barcelone dans la semaine pour gérer son contentieux avec la maison blaugrana.

"Kylian a été blessé un moment. On ne peut pas trop attendre de lui. On doit rester patient, rappelait Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse. Il est dans le groupe mais il ne peut pas jouer 90 minutes et il ne sera pas à son meilleur niveau." Certes, mais le technicien allemand envisage tout de même volontiers d’accorder plus de crédit à l’attaquant de l’équipe de France qu’à son homologue argentin Mauro Icardi. "On peut faire jouer Kylian plus que Mauro…", souffle-t-il, excité manifestement par la perspective des retrouvailles entre les deux prodiges de son groupe.

"Oui, je suis convaincu que c'est une clé, admet Thomas Tuchel à l’évocation du tandem Neymar-Mbappé et alors que le PSG reste sur une cuisante défaite à domicile contre le Stade de Reims. Ce sont deux joueurs extraordinaires. Ils sont décisifs et donnent des solutions dans notre jeu. Ils aiment jouer ensemble et ils donnent de la confiance à l’équipe." Thomas Meunier le confiait lui-même la veille au Camp des Loges, auprès du Parisien. "Les deux s'entendent très bien, ce sont deux génies du football et nous en profitons tous tous les jours." Reste à savoir ce que ça donne concrètement sur le terrain. Réponse ce samedi à Bordeaux.